"Динамо" и "Рубин" разделили очки
Программу второго тура РПЛ открывали "Рубин" и "Динамо". Казанцы находились после первого матча в группе лидеров, а динамовцы в середине таблицы, так как не смогли обыграть "Арсенал". Не смогли они познать радости победы и сегодня, но хотя бы забили первый гол в сезоне.
Хозяева первыми открыли счет, уже в дебюте матча Хольмен длинным пасом подключил к атаке Жоаозиньо, тот перевел мяч на линию штрафной, где оказался Черных, игрок "Динамо" опередил Уремовича и пробил под перекладину. Через несколько минут положение "Рубина" ухудшилось, так как ведущий форвард Азмун был вынужден покинуть поле из-за травмы, вместо него вышел Бухаров, который недавно вернулся в футбол, пописав контракт с казанским клубом. На Александра сразу пошли навесы, он достаточно успешно боролся с защитниками, был активен, но до прицельных ударов по воротам дело не доходило. Ближе к концу тайма "Рубин" потерял еще и защитника Уремовича, он доиграл первую половину игры, но на второй тайм уже не вышел.
Курбан Бердыев в перерыве нашел нужные слова для своих подопечных, так как "Рубин" заиграл активнее. Но при этом не отставало от своего соперника и "Динамо". Луценко убегал в быструю контратаку, но переиграть Джанаева не сумел. Через минуту уже Жоаозиньо пробивал с линии штрафной, однако мяч так и не попал в створ. "Рубин" на это ответил голом от Полоза. Могилевец прострелил с фланга на Дмитрия, тот обыграл защитника и отправил мяч в сетку.
"Рубин" после гола завладел инициативой, команда чаще владела мячом, но при этом моментов у ворот Шунина практически не было. Лишь ближе к концовке Коновалов отметился дальним ударом, под самую штангу, однако вратарь "Динамо" спас свою команду, а затем с дальней дистанции выстрелил под перекладину Камболов – Шунин снова вступил в игру. У "Динамо" же можно вспомнить только удар со штрафного от Жоаозиньо.
Команды сыграли вничью, результат можно назвать закономерным, так как никто на победу так и не наиграл, моментов в игре было немного, по три с каждой стороны, игроки реализовали по одному.
"Динамо" – "Рубин" 1:1
Голы: Черных, 14 – 1:0; Полоз, 52 – 1:1
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов (Темников, 76), Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных, Панченко, Луценко (Марков, 63).
"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Уремович (Сорокин, 46), Навас, Чико, Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 19).
Вячеслав Горбачев | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Рубин
|2
|4
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Динамо Москва
|2
|2
|7
|ЦСКА Москва
|1
|1
|8
|Крылья Советов
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Арсенал Тула
|1
|1
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0