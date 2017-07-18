"Динамо" и "Шахтер" одерживают победы в стартовом туре УПЛ

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"Динамо" и "Шахтер" одерживают победы в стартовом туре УПЛВ первом туре украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" обыграло одесский "Черноморец", а донецкий "Шахтер" - полтавскую "Ворсклу".

"Динамо" - "Черноморец" - 2:1

Голы: Хобленко, 13 - 0:1, Шепелев, 22 - 1:1, Ярмоленко, 42 - 2:1.

"Динамо": Коваль, Моррозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Ярмоленко, Сидорчук, Шепелев (Корзун, 76), Гонсалес, Гармаш (Цыганков, 69), Мбокани (Кравец, 80).

Удаление: Каплиенко, 73 ("Черноморец").

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Феррейра, 27 - 0:1, Марлос, 66 - 0:2, Патрик, 90+3 - 0:3.

"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили, Коваленко, Патрик, Марлос, Дентиньо (Петряк, 82), Бернард (Танковский, 71), Феррейра (Бланко-Лещук, 87).

Напомним, "Шахтер" потерял Малышева. | soccernews.ru

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2 Олимпик Донецк 1 3
3 Динамо Киев 1 3
4 Сталь Каменское 1 3
5 Карпаты Львов 1 1
6 Звезда Кропивницкий 1 1
7 Мариуполь 1 1
8 Верес Ровно 1 1
9 Черноморец Одесса 1 0
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11 Александрия 1 0
12 Ворскла 1 0
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