"Динамо" и "Спартак" поборются за аргентинского хавбека

"Динамо" и "Спартак" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Сампдории" Рикардо Альваресу, сообщает Gazzamercato.it.

По сведениям издания, российские клубы рассматривают варианты с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек известен своими выступлениями за "Интер".

В минувшем сезоне 29-летний Альварес провел за "Сампдорию" 21 матч в чемпионате Италии и забил 2 гола.

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