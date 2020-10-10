"Динамо" и "Спартак" поборются за защитника "Спортинга"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Стефан Ристовски может перебраться в Россию.

Как сообщает A Bola, в услугах 28-летнего македонца заинтересованы "Динамо" и "Спартак".

Отмечается, что португальский клуб готов отпустить игрока за 2,5-3 миллиона евро.

Ристовски выступает за "Спортинг" с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету четыре голевые передачи в 24 играх.

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