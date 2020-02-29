"Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби

Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты "Динамо" и "Спартака".

Подопечные Кирилла Новикова сыграют в голубой экипировке, а коллектив Доменико Тедеско выбрал белый цвет.

Напомним, что сегодняшнее дерби начнётся в 16:30 по московскому времени. Матч пройдёт в рамках 20-го тура РПЛ.

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