"Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби

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"Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби

Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты "Динамо" и "Спартака".

Подопечные Кирилла Новикова сыграют в голубой экипировке, а коллектив Доменико Тедеско выбрал белый цвет.

Напомним, что сегодняшнее дерби начнётся в 16:30 по московскому времени. Матч пройдёт в рамках 20-го тура РПЛ.

Не пропустите: "Фратрия" обратилась к игрокам "Спартака" в преддверии дерби с "Динамо". | http://soccernews.ru
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