"Динамо" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Динамо" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 9-го тура чемпионата России "Динамо" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0. На 5-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый, но затем арбитр отменил это решение после подсказки видеоассистента.

Таким образом, "Динамо" и "Уфа" остались на 11-м и 9-м местах соответственно.

"Динамо" – "Уфа" - 0:0

"Динамо": Лещук, Рыков, Паршивлюк, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо (Грулев, 70), Игбоун, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 45).

"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Сухов, Табидзе, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Емельянов, Фомин, Круговой, Кротов (Бизяк, 65).

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