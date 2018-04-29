"Динамо" и "Заря" добывают победы в чемпионате Украины

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"Динамо" и "Заря" добывают победы в чемпионате Украины

Представляем результаты 29-го тура чемпионата Украины.

"Ворскла" - "Динамо" 0:1

Гол: Мбокани, 63 - 0:1

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67), Васин (Сапай, 46), Коломоец.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Пиварич, Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55), Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич, Беседин.

Предупреждение: Чеснаков, Даллку, Чижов - Пиварич


"Заря" - "Верес" 1:0

Гол: Юри, 59 - 1:0

"Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри

"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)

Предупреждения: Чечер, Юри, Харатин, Кабаев — Симинин, Пепи, Мягков

Удаление: Адамюк, 50 (прямая красная карточка). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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