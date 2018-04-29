"Динамо" и "Заря" добывают победы в чемпионате Украины
Представляем результаты 29-го тура чемпионата Украины.
"Ворскла" - "Динамо" 0:1
Гол: Мбокани, 63 - 0:1
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67), Васин (Сапай, 46), Коломоец.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Пиварич, Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55), Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич, Беседин.
Предупреждение: Чеснаков, Даллку, Чижов - Пиварич
"Заря" - "Верес" 1:0
Гол: Юри, 59 - 1:0
"Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри
"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)
Предупреждения: Чечер, Юри, Харатин, Кабаев — Симинин, Пепи, Мягков
Удаление: Адамюк, 50 (прямая красная карточка). | http://soccernews.ru
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15