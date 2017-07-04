"Динамо" и "Зенит" побеждают в товарищеских матчах, "Урал" терпит поражение

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"Динамо" и "Зенит" побеждают в товарищеских матчах, "Урал" терпит поражение

Завершились несколько товарищеских матчей с участием российских клубов. "Динамо" разгромило "Кукеси", "Зенит" обыграл "Аустрию", "Урал" уступил "Партизану". 

"Динамо" Россия – "Кукеси" Албания - 6:0 (2:0)

Голы: Бечирай, 1 - 1:0, Сапета, 8 - 2:0, Луценко, 67 - 3:0, Темников, 73 - 4:0, Кузьмин, 80 - 5:0, Темников, 84 - 6:0

"Динамо": Нарубин, Морозов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Катрич, Сапета, Зотов, Панченко, Вандерсон, Бечирай.

"Зенит" Россия - "Аустрия" Австрия - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Филипович, 28 - 0:1, Жулиано, 54 - 1:1, Жирков, 74 - 2:1

"Зенит": Лодыгин (Лунев, 46), Иванович (Жирков, 46), Эрнани (Анюков, 46), Карпов (Кришито, 46), Цаллагов (Гарсия, 46), Нобоа (Ерохин, 46), Маурисио (Паредес, 46), Молло (Кузяев, 46), Мак (Шатов, 46), Кокорин (Жулиано, 46), Дзюба (Полоз, 46).

"Партизан" Сербия – "Урал" Россия – 1:0 (0:0)

Гол: Дурдевич, 88 (с пенальти) - 1:0

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Димитров, Павленко, Глушков, Ильин, 2 игрока на просмотре. | http://soccernews.ru

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