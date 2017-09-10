"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов

Лидер российской Премьер-лиги питерский "Зенит" в рамках 9 тура гостил в подмосковных Химках, где свои домашние матчи проводит московское "Динамо". До этого матча питерцы оставались единственной командой в чемпионате, у которой в графе "поражения" значился "ноль". Что до москвичей, то после не самого успешного старта, подопечные Юрия Калитвинцева горели желанием пополнить свой багаж новыми очками.

Первый тайм поединка получился скудным на голевые моменты. В таких случаях принято говорить, что защитные линии обеих команд смотрелись лучше, нежели атакующие порядки. По сути, соперники имели до перерыва по одному классному моменту, которые могли завершиться взятием ворот. На них и остановимся подробнее.

Для "Динамо" могла стать счастливой 35-я минута матча. Хозяева получили право на розыгрыш углового, с которого мяч был направлен в центр штрафной, а затем отлетел на угол штрафной, где "дежурил" Панченко. Не долго думая Кирилл переложил сферу под правую и мощно выстрелим по воротам. Лунев успел поднять руку, после касания с которой мяч сотряс перекладину. Тут же сфера отлетела на ногу Хольмену, который толком не успел сориентироваться, поэтому с 3-х метров швед направил сферу высоко над перекладиной.

Команда Роберто Манчини свой шанс упустила перед самым перерывом. После розыгрыша штрафного Кришито простреливал мяч во вратарскую, а Маммана бил в упор, но сфера полетела выше ворот.

Отметим, что до перерыва у динамовцев неплохо получалась контригра. Так игравший на острие атаки Фатос Бечирай дважды мог убежать к воротам на свидание с Луневым, но оба раза его на доли секунды опережал Иванович, в прямом смысле слова, спасающий свою команду от возможных неприятностей.

Во втором тайме "Зенит" смотрелся интереснее. Команда Роберто Манчини явно добавила в агрессии, да и скорый выход Дзюбы на замену усложнил жизнь защитникам "Динамо". Впрочем, в числе явных возможностей добиться успеха у питерцев было два момента. Оба возникли после розыгрыша стандарта. В первом случае Иванович откликнулся на подачу от Паредеса, пробивая по центру ворот метров с 6-ти. Шунин занял правильную позицию и накрыл мяч.

А второй голевой эпизод случился под занавес матча. Пошел очередной навес в штрафную "Динамо", после чего Смольников, оказавшись в одиночестве на дальней штанге, попытался отправить мяч в сетку. Но полет сферы прервал кто-то из защитников команды хозяев и мяч лег аккурат на голову Дзюбе. Артем пробивал головой метров с 3-х в борьбе с Хольменом, но круглый предательски полетел над перекладиной.

Москвичи после перерыва особо и не бежали в атаку, хотя и пытались пару раз поймать соперника на контратаке. В итоге команды сыграли в безголевую ничью, что стало справедливым результатом матча. На победу никто не наиграл.

"Динамо" – "Зенит" – 0:0

"Динамо": Шунин, Терехов, Рыков, Хольмен, Козлов, Тьям, Соснин (Ташаев, 77), Соу, Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Бечирай (Сапета, 90).

"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Ригони (Дзюба, 55), Паредес (Полоз, 86), Кузяев, Ерохин, Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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