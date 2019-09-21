"Динамо" интересным образом анонсировало матч с "Сочи"

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"Динамо" интересным образом анонсировало матч с "Сочи"

"Динамо" в своем ютубе опубликовал интересный клип, посвящённый предстоящему матчу 10-го тура РПЛ с "Сочи"

Матч "Динамо" - "Сочи" состоится завтра, 22 сентября, на стадионе "ВТБ Арена". Начало встречи - в 14:00 (мск).

Песню исполнили фанаты группы "Динамо".

"Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 баллов.

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