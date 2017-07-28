"Динамо" интересуется бывшим хавбеком "Зенита"

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"Динамо" интересуется бывшим хавбеком "Зенита"Московское "Динамо" интересуется бывшим полузащитником питерского "Зенита" Маурисио, который в настоящее время имеет статус свободного агента.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил агент 28-летнего хавбека Пьер Фернандес. В частности, он рассказал: "Он вошел в историю, выступая за "Ахмат", а затем у него был очень хороший период в "Зените". Поэтому интерес к нему других клубов - это нормально. "Динамо", "Галатасарай" и "Антальяспор" действительно проявили интерес, все анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение".

Напомним, Бечирай рассказал о переживаниях, которые он испытал после вылета "Динамо" из Премьер-Лиги. | soccernews.ru

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