"Динамо" интересуется бывшим хавбеком "Зенита"

Московское "Динамо" интересуется бывшим полузащитником питерского "Зенита" Маурисио, который в настоящее время имеет статус свободного агента.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил агент 28-летнего хавбека Пьер Фернандес. В частности, он рассказал: "Он вошел в историю, выступая за "Ахмат", а затем у него был очень хороший период в "Зените". Поэтому интерес к нему других клубов - это нормально. "Динамо", "Галатасарай" и "Антальяспор" действительно проявили интерес, все анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение".

Напомним, Бечирай рассказал о переживаниях, которые он испытал после вылета "Динамо" из Премьер-Лиги. | soccernews.ru