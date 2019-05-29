"Динамо" интересуется форвардом "Зенита" Джорджевичем

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"Динамо" интересуется форвардом "Зенита" Джорджевичем

"Динамо" интересуется форвардом "Зенита" Лукой Джорджевичем. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". 

У 24-летнего игрока действующий контракт с петербургским клубом. В завершившемся сезоне футболист играл в тульском "Арсенале".

Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.

Джорджевич перешел в "Зенит" в 2012 года из "Могрена".

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