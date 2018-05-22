"Динамо" интересуется хавбеком "Ростова"

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"Динамо" интересуется хавбеком "Ростова"

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Резиуану Мирзову, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" рассчитывают подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Отметим, что минувший сезон Мирзов провёл на правах аренды в "Тосно", сыграл 25 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. 

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