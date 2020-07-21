"Динамо" интересуется игроком сборной Казахстана

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"Динамо" интересуется игроком сборной Казахстана

Хавбек "Оренбурга" и сборной Казахстана Исламбеко Куат может стать игроком московского "Динамо", утверждает Vesti.kz.

По данным источника, агент 27-летнего игрока контактировал с "бело-голубыми" по поводу возможного трансфера.

В "Оренбурге" Куат выступает с января 2020 года. С 2015-го полузащитник играет в сборной Казахстана.

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