"Динамо" интересуется сенегальским форвардом

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"Динамо" интересуется сенегальским форвардом

Московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Падерборна" Бабакару Гуйе, сообщает Football365.

По информации источника, российский клуб почти договорился о трансфере 24-летнего сенегальца. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Гуйе сыграл за "Падерборн" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

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