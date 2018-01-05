"Динамо" интересуется украинским хавбеком

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Александру Караваеву, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста 1 миллион евро. Также хавбеком интересуется киевское "Динамо".

В этом сезоне 25-летний Караваев провел за "Зарю" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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