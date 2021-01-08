"Динамо" интересуется вратарём сборной Вьетнама
Московское "Динамо" может усилиться голкипером "Муангтонг Юнайтед" и сборной Вьетнама Львом Дангом.
"Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов. Лев - воспитанник "Динамо", во многом поэтому мы ведём переговоры именно с этим клубом", - сообщил агент футболиста Андрей Грушин в комментарии "Р-Спорт".
27-летний Данг занимался в академии "бело-голубых" с 2007 по 2010 год, до этого он на протяжении пяти лет был в структуре "Спартака".
Контракт уроженца Москвы с "Муангтонг Юнайтед" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.
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