"Динамо" - "Карпаты" - 5:0, "Ворскла" - "Звезда" - 2:1 (обзоры)

Теги динамо киевкарпаты львовворсклазвезда кропивницкий

"Динамо" - "Карпаты" - 5:0, "Ворскла" - "Звезда" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей третьего тура чемпионата Украины.

"Динамо" - "Карпаты" - 5:0

"Ворскла" - "Звезда" - 2:1

Не пропустите: Киевское "Динамо" уничтожило "Карпаты", "Ворскла" сильнее "Звезды". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Сталь Каменское 3 6
4 Ворскла 3 6
5 Олимпик Донецк 2 4
6 Мариуполь 2 2
7 Верес Ровно 2 2
8 Звезда Кропивницкий 3 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Александрия 2 1
11 Карпаты Львов 3 1
12 Черноморец Одесса 2 0
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