"Динамо" Киев - "Александрия" - 1:0 (видеообзор матча)

В 7-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0.

Единственный гол на 1-й минуте забил защитник киевлян Денис Попов. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" осталась на восьмой позиции.

"Динамо" Киев – "Александрия" Александрия - 1:0 (1:0)

Гол: Попов, 1 - 1:0

"Динамо": Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригеш (Супряга, 46), Цыганков.

"Александрия": Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецков, 46), Ситало.

Удаление: Шапаренко (89).

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