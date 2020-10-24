"Динамо" Киев - "Александрия" - 1:0 (видеообзор матча)
В 7-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0.
Единственный гол на 1-й минуте забил защитник киевлян Денис Попов. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" осталась на восьмой позиции.
"Динамо" Киев – "Александрия" Александрия - 1:0 (1:0)
Гол: Попов, 1 - 1:0
"Динамо": Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригеш (Супряга, 46), Цыганков.
"Александрия": Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецков, 46), Ситало.
Удаление: Шапаренко (89).
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13