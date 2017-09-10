"Динамо" Киев - "Александрия" - 3:0 (обзор)

Теги динамо киевалександрия

"Динамо" Киев - "Александрия" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию матч 8-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Александрией" (3:0).

Видео: "Динамо" Киев - "Александрия".

Не пропустите: Киевское "Динамо" разгромило "Александрию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 8 21
2 Динамо Киев 7 19
3 Ворскла 8 17
4 Олимпик Донецк 8 13
5 Верес Ровно 8 12
6 Мариуполь 7 11
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 8 8
9 Сталь Каменское 8 6
10 Карпаты Львов 8 6
11 Александрия 8 4
12 Черноморец Одесса 8 4
Полная таблица

топ-5 тегов