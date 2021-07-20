"Динамо" Киев - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор)
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче проиграло испанскому "Атлетику" со счетом 0:1.
Единственный гол на 77-й минуте забил Иньяки Уильямс.
"Динамо" Киев, Украина – "Атлетик" Бильбао, Испания – 0:1 (0:0)
Гол: Иньяки Уильямс, 77 - 0:1
"Динамо" (1-й тайм): Бойко – Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак – Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, де Пена – Вербич.
"Динамо" (2-й тайм): Бущан – Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес – Шкурин (Кулач, 78).
"Атлетик" (1-й тайм): Агирресабала – Мартинес, Муниаин, Беренгер, Вильялибре, Рауль Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман.
"Атлетик" (2-й тайм): Эзкиета – Капа, Нуньес, Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Лопес, Николас Уильямс, Серрано, Рауль Гарсия (Заррага, 61), Иньяки Уильямс.
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