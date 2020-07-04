"Динамо" Киев дома уступило "Шахтеру"

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"Динамо" Киев дома уступило "Шахтеру"

Киевское "Динамо" на своем стадионе проиграло "Шахтеру" в матче 29-го тура чемпионата Украины.

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" - 2:3 (0:2)

Голы: Степаненко, 31 - 0:1, Коноплянка, 39 - 0:2, Вербич, 51 - 1:2, Де Пена, 67 - 2:2, Алан Патрик, 72 - 2:3

"Шахтер" набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда ранее досрочно обеспечила себе чемпионский титул. "Динамо" на втором месте - 55 очков.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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