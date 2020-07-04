"Динамо" Киев дома уступило "Шахтеру"
Киевское "Динамо" на своем стадионе проиграло "Шахтеру" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" - 2:3 (0:2)
Голы: Степаненко, 31 - 0:1, Коноплянка, 39 - 0:2, Вербич, 51 - 1:2, Де Пена, 67 - 2:2, Алан Патрик, 72 - 2:3
"Шахтер" набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда ранее досрочно обеспечила себе чемпионский титул. "Динамо" на втором месте - 55 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13