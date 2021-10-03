"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Динамо", набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шахтер" с 23 очками находится на второй позиции.
"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 0:0
"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Караваев, Сирота, де Пена, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Сидорчук.
"Шахтер": Пятов, Марлон, Кривцов, Додо, Матвиенко, Педриньо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Марлос (Тете, 65), Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Майкон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13