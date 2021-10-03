"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"

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"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Динамо", набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шахтер" с 23 очками находится на второй позиции.

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 0:0

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Караваев, Сирота, де Пена, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Сидорчук.

"Шахтер": Пятов, Марлон, Кривцов, Додо, Матвиенко, Педриньо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Марлос (Тете, 65), Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Майкон.

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4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
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