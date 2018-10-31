"Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины
Завершились два матча 1/8 финала Кубка Украины. Путевки в четвертьфинал завоевали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
"Минай" Минай - "Динамо" Киев - 1:3 (1:0)
Голы: Гегедош, 21 - 1:0, Шапаренко, 50 - 1:1, Шапаренко, 54 - 1:2, Гармаш, 58 - 1:3
"Минай": Мелашенко, Стасюк, Беца, Ощипко, Смокоровский (Нуриев, 62), Кобин, Гавриленко, Лобода, Микуляк (Федак, 71), Пыняшко (Шпак, 83), Гегедош
"Динамо": Бущан, Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич, Андриевский (Че Че, 68), Шапаренко — Дуэлунд (Буяльский, 46), Смирный, Буэно (Гармаш, 46), Супряга
"Шахтер" Донецк - "Олимпик" Донецк - 3:2 (0:0)
Голы: Билоног, 55 (с пенальти) - 0:1, Мораес, 64 (с пенальти) - 1:1, Тотовицкий, 66 - 2:1, Гай, 81 - 2:2, Данченко, 83 - 3:2
"Шахтер": Шевченко, Данченко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Майкон, 59), Коваленко, Нем, Тотовицкий, Фернандо (Дентиньо, 41), Мораес (Мудрик, 70)
"Олимпик": Крынский, Ксенз (Зубейко, 46), Гришко, Цымбалюк, Немчанинов, Кольцов, Гай, Пасич, Политыло, Билоног (Балашов, 77), Шиндер (Ду Коуто, 71)
Удаление: Гришко (62)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|34
|2
|Динамо Киев
|13
|29
|3
|Александрия
|13
|26
|4
|Ворскла
|13
|21
|5
|Львов
|13
|17
|6
|Мариуполь
|13
|17
|7
|Десна Чернигов
|13
|16
|8
|Заря Луганск
|13
|15
|9
|Олимпик Донецк
|13
|15
|10
|Карпаты Львов
|13
|13
|11
|Черноморец Одесса
|13
|9
|12
|Арсенал Киев
|13
|7