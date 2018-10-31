"Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины

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"Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Украины. Путевки в четвертьфинал завоевали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

"Минай" Минай - "Динамо" Киев - 1:3 (1:0)
Голы: Гегедош, 21 - 1:0, Шапаренко, 50 - 1:1, Шапаренко, 54 - 1:2, Гармаш, 58 - 1:3

"Минай": Мелашенко, Стасюк, Беца, Ощипко, Смокоровский (Нуриев, 62), Кобин, Гавриленко, Лобода, Микуляк (Федак, 71), Пыняшко (Шпак, 83), Гегедош

"Динамо": Бущан, Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич, Андриевский (Че Че, 68), Шапаренко — Дуэлунд (Буяльский, 46), Смирный, Буэно (Гармаш, 46), Супряга

"Шахтер" Донецк - "Олимпик" Донецк - 3:2 (0:0)
Голы: Билоног, 55 (с пенальти) - 0:1, Мораес, 64 (с пенальти) - 1:1, Тотовицкий, 66 - 2:1, Гай, 81 - 2:2, Данченко, 83 - 3:2

"Шахтер": Шевченко, Данченко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Майкон, 59), Коваленко, Нем, Тотовицкий, Фернандо (Дентиньо, 41), Мораес (Мудрик, 70)

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Зубейко, 46), Гришко, Цымбалюк, Немчанинов, Кольцов, Гай, Пасич, Политыло, Билоног (Балашов, 77), Шиндер (Ду Коуто, 71)

Удаление: Гришко (62)

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 13 34
2 Динамо Киев 13 29
3 Александрия 13 26
4 Ворскла 13 21
5 Львов 13 17
6 Мариуполь 13 17
7 Десна Чернигов 13 16
8 Заря Луганск 13 15
9 Олимпик Донецк 13 15
10 Карпаты Львов 13 13
11 Черноморец Одесса 13 9
12 Арсенал Киев 13 7
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