"Динамо" Киев и "Шахтер" совместно обновили скамейки запасных на "Олимпийском" (фото)
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили скамейки запасных на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщают пресс-служба
"Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк установили комфортабельные кресла для тренеров и запасных. Производителем является итальянская компания Lino Sonego. Одна скамейка оформлена в цветах "Динамо", вторая - в цветах "Шахтера".
Напомним, что оба клуба проводят домашние матчи на "Олимпийском".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13