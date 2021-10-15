"Динамо" Киев и "Шахтер" совместно обновили скамейки запасных на "Олимпийском" (фото)

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили скамейки запасных на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщают пресс-служба

"Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк установили комфортабельные кресла для тренеров и запасных. Производителем является итальянская компания Lino Sonego. Одна скамейка оформлена в цветах "Динамо", вторая - в цветах "Шахтера".

Напомним, что оба клуба проводят домашние матчи на "Олимпийском".

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