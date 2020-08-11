"Динамо" Киев интересуется сыном Ривалдо
Киевское "Динамо" интересуется форвардом румынского "Вииторула" Ривалдиньо, который является сыном известного бразильского игрока Ривалдо.
По данным СМИ, в приобретении нападающего заинтересован главный тренер команды Мирча Луческу. В футболисте также заинтересованы клуб из Польши и ОАЭ.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей за "Вииторул" и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13