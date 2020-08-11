"Динамо" Киев интересуется сыном Ривалдо

Киевское "Динамо" интересуется форвардом румынского "Вииторула" Ривалдиньо, который является сыном известного бразильского игрока Ривалдо.

По данным СМИ, в приобретении нападающего заинтересован главный тренер команды Мирча Луческу. В футболисте также заинтересованы клуб из Польши и ОАЭ.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей за "Вииторул" и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

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