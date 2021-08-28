"Динамо" Киев - "Колос" - 7:0 (видеообзор матча)

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило ковалевский "Колос" со счетом 7:0.

Победу киевлянам принесли дубли Карлоса де Пены и Виктора Цыганкова, а также голы Николая Шапаренко, Томаша Кендзеры и Виталия Буяльского.

"Динамо", набрав 16 очков, занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" с пятью очками остался на 11-й позиции.

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 7:0 (6:0)

Голы: де Пена, 5 - 1:0, Шапаренко, 9 - 2:0, Кендзера, 25 - 3:0, Буяльский, 34 - 4:0, де Пена, 39 - 5:0, Цыганков, 45 - 6:0, Цыганков, 67 - 7:0

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелев, 61), Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шкурин (Рамирес, 46).

"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Черноморец, Петров, Задоя (Богданов, 29), Милько (Нгамба, 29), Сантос, Костышин (Нуриев, 46), Чурко (Данфа, 46), Сичинава (Лысенко, 64).

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