"Динамо" Киев купило бразильского форварда

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витиньо перешел в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.

22-летний Витиньо выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с 2021 года, провел за клуб 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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