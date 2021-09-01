"Динамо" Киев купило бразильского форварда
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витиньо перешел в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.
22-летний Витиньо выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с 2021 года, провел за клуб 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
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