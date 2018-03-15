"Динамо" Киев – "Лацио" - 0:2 (обзор)

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"Динамо" Киев – "Лацио" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Лацио" (0:2).

Видео: "Динамо" – "Лацио".

Не пропустите: День стандартов: "Лацио" побеждает в Киеве и выбивает "Динамо" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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