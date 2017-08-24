"Динамо Киев" - "Маритиму" - 3:1 (обзор)

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"Динамо Киев" - "Маритиму" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Маритиму".

Читайте также: Киевское "Динамо" разбирается с "Маритиму" и готовится к жеребьевке Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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