"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)

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"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Динамо" и "Мариуполем".

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 17 38
3 Ворскла 18 28
4 Верес Ровно 18 25
5 Олимпик Донецк 17 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 17 20
8 Александрия 18 18
9 Звезда Кропивницкий 18 17
10 Черноморец Одесса 18 16
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 18 12
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