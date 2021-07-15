"Динамо" Киев может купить нападающего сборной Хорватии
Фото: инстаграм Бруно Петковича/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему загребского "Динамо" и сборной Хорватии Бруно Петковичу, сообщает FanDay.
По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет непросто из-за его стоимости. Портал Transfermarkt оценивает Петковича в 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне 26-летний Петкович провел за "Динамо" 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Шкурин в первом же матче забил гол за "Динамо" Киев. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|21
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|2
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|Заря Луганск
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|43
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|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13