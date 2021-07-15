"Динамо" Киев может купить нападающего сборной Хорватии

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"Динамо" Киев может купить нападающего сборной Хорватии

Фото: инстаграм Бруно Петковича/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему загребского "Динамо" и сборной Хорватии Бруно Петковичу, сообщает FanDay.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет непросто из-за его стоимости. Портал Transfermarkt оценивает Петковича в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Петкович провел за "Динамо" 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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