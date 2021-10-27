"Динамо" Киев не без труда вышло в 1/4 финала Кубка Украины
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1 и завоевало путевку в четвертьфинал.
Победу киевлянам принесли голы Беньямина Вербича и Артема Шабанова. В составе азовцев отличился Олег Очеретько.
"Мариуполь" Мариуполь – "Динамо" Киев - 1:2 (0:2)
Голы: Вербич, 16 - 0:1, Шабанов, 33 - 0:2, Очеретько, 85 - 1:2
"Мариуполь": Турбаевский – Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46) – Мишнев, Чех (Спировски, 70) – Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81) – Вьюнник (Меличенко, 81).
"Динамо" Киев: Бойко – Караваев, Шабанов, Забарный, Тымчик – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Кендзера, 77) – Вербич, Леднев (Гармаш, 68), Антюх (Витиньо, 68) – Шкурин (Рамирес, 46).
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