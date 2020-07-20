"Динамо" Киев объявило об отставке главного тренера

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"Динамо" Киев объявило об отставке главного тренера

Киевское "Динамо" объявило о смене главного тренера. Наставник Алексей Михайличенко и его ассистенты покинули команду.

"Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам нынешнего сезона "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло 2 место в чемпионате страны.

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