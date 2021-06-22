"Динамо" Киев объявило об уходе самого высокооплачиваемого игрока

Фото: сайт НЕК/Автор неизвестен

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд перешел в НЕК, сообщается на официальном сайте голландского клуба.

НЕК арендовал футболиста сроком на один год с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что Дуэлунд является самым высокооплачиваемым игроком "Динамо" с зарплатой около двух миллионов евро в год.

23-летний Дуэлунд выступает за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевлян 26 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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