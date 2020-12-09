"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы

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"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" обыграло "Ференцварош" со счетом 1:0. Единственный гол забил Денис Попов.

Благодаря победе "Динамо" заняло третье место в группе G и вышло в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" финишировал на последнем, 4-м месте, и завершил выступления в еврокубках.

"Динамо" Украина – "Ференцварош" Венгрия - 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 60 - 1:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Цыганков, Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук, Вербич, Гармаш (Шепелев, 70).

"Ференцварош": Дибус, Двали, Блажич, Ловренчич, Хайстер, Зубков, Харатин (Изаэл, 74), Нген, Лаидуни, Узуни (Батурина, 73), Сомалиа.

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