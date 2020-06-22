"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло ковалевский "Колос" со счетом 2:1.
Победу киевлянам принесли голы Цыганкова и Де Пены, которые отличились с пенальти. У гостей с пенальти забил Вильхьяльмссон. Также один пенальти не реализовал игрок гостей Богданов.
"Динамо" осталось на втором месте и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.
"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:1 (0:0)
Голы: Цыганков (64, с пенальти) - 1:0, Вильхьяльмссон, 69 (с пенальти) - 1:1, де Пена, 87 (с пенальти) - 2:1
"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Мохаммед, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13