"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти

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"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло ковалевский "Колос" со счетом 2:1.

Победу киевлянам принесли голы Цыганкова и Де Пены, которые отличились с пенальти. У гостей с пенальти забил Вильхьяльмссон. Также один пенальти не реализовал игрок гостей Богданов.

"Динамо" осталось на втором месте и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:1 (0:0)
Голы: Цыганков (64, с пенальти) - 1:0, Вильхьяльмссон, 69 (с пенальти) - 1:1, де Пена, 87 (с пенальти) - 2:1

"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Мохаммед, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

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