"Динамо" Киев одержало крупную победу в матче лидеров УПЛ

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"Динамо" Киев одержало крупную победу в матче лидеров УПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле разгромило черниговскую "Десну" со счетом 4:0.

Победу киевлянам принесли дубль Виталия Буяльского, гол Виктора Цыганкова, а также автогол Тараса Завийского.

"Динамо", набрав 13 очков, вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Десна" с 12 очками опустилась на четвертую позицию.

"Динамо" – "Десна" - 4:0 (2:0)
Голы: Буяльский, 30 - 1:0, Цыганков, 37 (с пенальти) - 2:0, Буяльский, 56 - 3:0, Завийский, 78 (автогол) - 4:0

"Динамо": Бойко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Миколенко, Кендзера, Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46), Буяльский, Сидорчук (Шепелев, 67), Антюх (Леднев, 78), Шапаренко.

"Десна": Литовка, Масалов (Шевцов, 77), Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе (Болбат, 46), Калитвинцев, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

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