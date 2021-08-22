"Динамо" Киев одержало крупную победу в матче лидеров УПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле разгромило черниговскую "Десну" со счетом 4:0.
Победу киевлянам принесли дубль Виталия Буяльского, гол Виктора Цыганкова, а также автогол Тараса Завийского.
"Динамо", набрав 13 очков, вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Десна" с 12 очками опустилась на четвертую позицию.
"Динамо" – "Десна" - 4:0 (2:0)
Голы: Буяльский, 30 - 1:0, Цыганков, 37 (с пенальти) - 2:0, Буяльский, 56 - 3:0, Завийский, 78 (автогол) - 4:0
"Динамо": Бойко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Миколенко, Кендзера, Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46), Буяльский, Сидорчук (Шепелев, 67), Антюх (Леднев, 78), Шапаренко.
"Десна": Литовка, Масалов (Шевцов, 77), Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе (Болбат, 46), Калитвинцев, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13