"Динамо" Киев одержало волевую победу над "Александрией" на последних минутах

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"Динамо" Киев одержало волевую победу над "Александрией" на последних минутахФото: Твиттер @DynamoKyiv
Завершился последний матч в рамках 20 тура Украинской Премьер Лиги. "Александрия" принимала дома "Динамо" Киев и уступила со счетом 1:2. Матч начался под диктовку хозяев и уже на 14 минуте Ситало открыл счет. Киевляне явно не желали делать подарок "Шахтеру", который выиграл свой матч в этом туре и ринулись отыгрываться. Еще до перерыва Шапаренко сравнял счет, нанеся точный удар с 11-метровой отметки. Во второй половине все попытки "бело-голубых" выйти вперед заканчивались ничем, пока на 90 минуте Родригес не принес "Динамо" такую трудную и важную победу.

Набрав 49 очков, подопечные Луческу закрепились на верхней строчке таблицы, опережая донецкий "Шахтер" на 7 баллов. У хозяев осталось 26 очков и 7 место в чемпионате Украины.

"Александрия" - "Динамо" Киев 1:2 (1:1)

Голы: Ситало, 14 - 1:0, Шапаренко, 35 (пенальти) - 1:1, Родригес, 90 - 1:2

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Гречишкин, Лучкевич (Стецьков, 84), Банада, Ковалец (Мельник, 90+1), Третьяков, Ситало (Устименко, 75).

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Де Пена (Родригес, 73), Беседин (Гармаш, 88).

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