"Динамо" Киев одержало волевую победу над "Олимпиком"

В матче 14-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Олимпиком" со счетом 3:1.

Победу киевлянами принесли дубль Артема Беседина и гол Виталия Буяльского. В составе гостей отличился Фабрисио Альваренга.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Олимпик" остался на седьмом месте.

"Динамо" Киев – "Олимпик" Донецк - 3:1 (1:1)

Голы: Альваренга, 19 - 0:1, Беседин, 30 - 1:1, Буяльский, 77 - 2:1, Беседин, 90 - 3:1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Караваев, Кендзера, де Пена (Родригеш, 75), Шапаренко (Андриевский, 90), Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Леднев, 90), Беседин.

"Олимпик": Чекотун, Снурницын, Драме, Лебеденко, Пасич (Таллес, 84), Политыло, Бабенко, Хамелюк (Завийский, 63), Альваренга, Романовский (Чогадзе, 76), Нкенг.

Удаления: Нкенг (76), Лебеденко (88).

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