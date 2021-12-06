"Динамо" Киев огласило заявку на матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу взял с собой 23 футболистов в Лиссабон на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Список игроков "Динамо" выглядит так:
Вратари: Бойко, Бущан.
Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.
Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.
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