"Динамо" Киев огласило заявку на матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу взял с собой 23 футболистов в Лиссабон на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Список игроков "Динамо" выглядит так:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.

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