"Динамо Киев" - "Олимпик" - 1:2 (обзор)

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"Динамо Киев" - "Олимпик" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между киевским "Динамо" и "Олимпиком".

Не пропустите: Киевское "Динамо" в товарищеском матче уступило "Олимпику". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 11 28
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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