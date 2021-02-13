"Динамо" Киев - "Олимпик" - 2:1 (видеообзор матча)
В матче 14-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Олимпиком" со счетом 3:1.
Победу киевлянами принесли дубль Артема Беседина и гол Виталия Буяльского. В составе гостей отличился Фабрисио Альваренга.
"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Олимпик" остался на седьмом месте.
"Динамо" Киев – "Олимпик" Донецк - 3:1 (1:1)
Голы: Альваренга, 19 - 0:1, Беседин, 30 - 1:1, Буяльский, 77 - 2:1, Беседин, 90 - 3:1
"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Караваев, Кендзера, де Пена (Родригеш, 75), Шапаренко (Андриевский, 90), Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Леднев, 90), Беседин.
"Олимпик": Чекотун, Снурницын, Драме, Лебеденко, Пасич (Таллес, 84), Политыло, Бабенко, Хамелюк (Завийский, 63), Альваренга, Романовский (Чогадзе, 76), Нкенг.
Удаления: Нкенг (76), Лебеденко (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13