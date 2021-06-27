"Динамо" Киев определилось с ценой продажи Супряги

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"Динамо" Киев определилось с ценой продажи Супряги

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" готово продать нападаюoего Владислава Супрягу за девять миллионов евро, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, главным претендентом на форварда является итальянский "Торино". Если трансфер составит, то "Динамо" придется отдать 25 процентов от суммы бывшему клубу Супряги "Днепру-1".

В минувшем сезоне 21-летний Супряга провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31   декабря 2025 года.

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