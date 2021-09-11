"Динамо" Киев победило "Металлист" в матче УПЛ

В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло харьковский "Металлист-1925" со счетом 2:0.

Победу киевлянам принесли голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.

"Динамо", набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Металлист-1925" с шестью очками остался на 11-й позиции.

"Металлист-1925" Харьков – "Динамо" Киев - 0:2 (0:0)

Голы: Цыганков, 47 - 0:1, Гармаш, 52 - 0:2

"Металлист-1925": Сидоренко, Ермаков, Ченбай, Ткачук, Шершень, Крыськив, Габелок, Голодюк (Фабиньо, 74), Савин (Протасов, 73), Ременюк (Батюшин, 83), Марлисон (Зубков, 73).

"Динамо": Бойко, Сирота, Забарный, Миколенко, Кендзера, Леднев (Гармаш, 46), де Пена (Вербич, 68), Цыганков (Караваев, 77), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Шкурин (Супряга, 77).

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