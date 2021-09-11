"Динамо" Киев победило "Металлист" в матче УПЛ
В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло харьковский "Металлист-1925" со счетом 2:0.
Победу киевлянам принесли голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.
"Динамо", набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Металлист-1925" с шестью очками остался на 11-й позиции.
"Металлист-1925" Харьков – "Динамо" Киев - 0:2 (0:0)
Голы: Цыганков, 47 - 0:1, Гармаш, 52 - 0:2
"Металлист-1925": Сидоренко, Ермаков, Ченбай, Ткачук, Шершень, Крыськив, Габелок, Голодюк (Фабиньо, 74), Савин (Протасов, 73), Ременюк (Батюшин, 83), Марлисон (Зубков, 73).
"Динамо": Бойко, Сирота, Забарный, Миколенко, Кендзера, Леднев (Гармаш, 46), де Пена (Вербич, 68), Цыганков (Караваев, 77), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Шкурин (Супряга, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13