"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА

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"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКАФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", белорусский форвард следующий сезон на правах аренды проведет в составе чемпиона Украины.

Футболист будет играть за "Динамо" до конца сезона-2021/22. В контракт включен пункт о выкупе игрока.

Отмечается, что 10 июля он отправится с динамовцами на второй сбор в Швейцарию.

В прошедшем сезоне Шкурин сыграл 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил три гола.

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