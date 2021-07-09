"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", белорусский форвард следующий сезон на правах аренды проведет в составе чемпиона Украины.
Футболист будет играть за "Динамо" до конца сезона-2021/22. В контракт включен пункт о выкупе игрока.
Отмечается, что 10 июля он отправится с динамовцами на второй сбор в Швейцарию.
В прошедшем сезоне Шкурин сыграл 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил три гола.
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