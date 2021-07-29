"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)

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"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)

Пресс-служба киевского "Динамо" в клубном твиттере опубликовало фотографии формы на следующий сезон.

"Кто уже ждет, когда наша команда сыграет в новой форме?" - говорится в твиттере.

Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом Украины, а также завоевало национальные Кубок и Суперкубок. Таким образом, киевляне получили прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Соперники киевлян станут известны позднее.

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