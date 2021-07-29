"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)
Пресс-служба киевского "Динамо" в клубном твиттере опубликовало фотографии формы на следующий сезон.
"Кто уже ждет, когда наша команда сыграет в новой форме?" - говорится в твиттере.
Хто вже чекає, коли наша команда зіграє у новій формі? ♀️♂️#КиївЦеМи pic.twitter.com/cW5IVn8olV— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 29, 2021
Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом Украины, а также завоевало национальные Кубок и Суперкубок. Таким образом, киевляне получили прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Соперники киевлян станут известны позднее.
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|22
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|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
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|Олимпик Донецк
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|18
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