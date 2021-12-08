"Динамо" Киев продлило контракт с африканским талантом
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского "Динамо" объявила о продлении контракта с сенегальским нападающим Самба Диалло.
Новое соглашение между футболистом и украинским клубом рассчитано на пять лет. В нынешнем сезоне 18-летний Диалло провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА и забил пять голов.
Диалло перешел в "Динамо" прошлым летом из сенегальского "Дару Салам".
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|5
|Александрия
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|37
|6
|Колос Ковалёвка
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|Мариуполь
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|25
|8
|Dnipro-1
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|22
|18
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|Карпаты Львов
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