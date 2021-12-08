"Динамо" Киев продлило контракт с африканским талантом

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" объявила о продлении контракта с сенегальским нападающим Самба Диалло.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом рассчитано на пять лет. В нынешнем сезоне 18-летний Диалло провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА и забил пять голов.

Диалло перешел в "Динамо" прошлым летом из сенегальского "Дару Салам".

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