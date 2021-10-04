"Динамо" Киев продлило контракты с двумя игроками сборной Украины

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

"Динамо" официально объявило о продлении соглашений с голкипером Георгием Бущаном и защитником Ильей Забарным.

Новые договоры с игроками сборной Украины рассчитаны на пять лет, до 2026 года.

Напомним, что Бущан перебрался в академию "Динамо" в 14 лет, а за первую команду впервые сыграл в 2017 году в матче УПЛ против "Стали".

Забарный впервые появился на поле в составе первой команды киевлян в 2020 году в игре с "Десной".

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