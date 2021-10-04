"Динамо" Киев продлило контракты с двумя игроками сборной Украины
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
"Динамо" официально объявило о продлении соглашений с голкипером Георгием Бущаном и защитником Ильей Забарным.
Новые договоры с игроками сборной Украины рассчитаны на пять лет, до 2026 года.
Напомним, что Бущан перебрался в академию "Динамо" в 14 лет, а за первую команду впервые сыграл в 2017 году в матче УПЛ против "Стали".
Забарный впервые появился на поле в составе первой команды киевлян в 2020 году в игре с "Десной".
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|Команда
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|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
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