"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей

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"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей

В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле проиграло черниговской "Десне" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Калитвинцева и Филиппова. В составе киевлян отличился Беседин.

"Динамо" продлило серию без побед до шести матчей во всех турнирах, и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Десна" поднялась на вторую позицию.

"Динамо" Киев – "Десна" Чернигов - 1:2 (0:1)
Голы: Калитвинцев, 40 - 0:1, Беседин, 49 - 1:1, Филиппов, 56 - 0:1

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Караваев, Мохаммед (Фран Соль, 85), Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), де Пена (Родригеш, 46), Буяльский, Беседин.

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