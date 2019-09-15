"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей
В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле проиграло черниговской "Десне" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Калитвинцева и Филиппова. В составе киевлян отличился Беседин.
"Динамо" продлило серию без побед до шести матчей во всех турнирах, и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Десна" поднялась на вторую позицию.
"Динамо" Киев – "Десна" Чернигов - 1:2 (0:1)
Голы: Калитвинцев, 40 - 0:1, Беседин, 49 - 1:1, Филиппов, 56 - 0:1
"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Караваев, Мохаммед (Фран Соль, 85), Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), де Пена (Родригеш, 46), Буяльский, Беседин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1